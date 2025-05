Alliberen a la finca pública de Galatzó una àguila coabarrada recuperada en les instal·lacions del COFIB

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha alliberat a la finca pública de Galatzó, a Calvià, una àguila coabarrada (Aquila fasciata) que s'ha estat recuperant el darrer mes en les instal·lacions del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

El conseller Joan Simonet, acompanyat per la directora general Anna Torres i pel batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha agraït la col·laboració ciutadana i la feina del COFIB en la recuperació d’exemplars ferits de fauna silvestre de les Illes Balears. Durant l’amollada, Simonet ha explicat que «l’animal ha estat equipat amb un emissor de seguiment per satèl·lit, que permetrà fer-ne el seguiment i controlar-ne l’adaptació de nou a la natura». A més, l’àguila també ha estat identificada amb una anella metàl·lica oficial.

El passat 18 d'abril, el COFIB va rebre l'avís d'un particular de la troballa de l’àguila ferida al municipi de Calvià. Els tècnics es van desplaçar fins a la zona i van traslladar l’animal a les instal·lacions del COFIB, situades a Santa Eugènia. Durant l'exploració veterinària es va comprovar que es tractava d'una femella adulta molt atordida, sense cap fractura o lesió greu, però amb signes clínics clars d'un trauma, segurament a causa d’un cop fort. Després de setmanes de cures, i un cop constatada la recuperació, avui ha rebut l'alta veterinària i ha pogut retornar al seu hàbitat natural.

L’àguila coabarrada és una espècie considerada superdepredadora. En aquest sentit, Simonet ha subratllat que «la seva presència ajuda a establir equilibris als ecosistemes, regulant tant el nombre de mesodepredadors com de les pròpies espècies de preses diana».

Cal destacar que es tracta d’una espècie reintroduïda a Mallorca gràcies al projecte Life Bonelli, finançat per la Unió Europea, amb l'objectiu principal de recuperar, conservar i reforçar les poblacions d’aquest tipus d’àguila, tant als territoris on encara era present com als històrics on havia desaparegut, com era el cas de Mallorca. Amb la feina i la implicació de les diferents administracions públiques (Govern, Consell de Mallorca i ajuntaments) i d'entitats privades i ONG, en l'actualitat es considera que la població balear és viable, ja que està fortament fixada a l'illa i és autosostenible, pel fet que no depèn del reforçament poblacional.

Espècie en perill d’extinció

L'àguila coabarrada és una espècie classificada com en perill d’extinció a les Illes Balears, d’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 d’octubre de 2017 d’inclusió i recatalogació d’espècies en el Catàleg balear d’espècies amenaçades i d’especial protecció, i com a vulnerable en l’àmbit estatal, en virtut del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desplegament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Així mateix, apareix com a extinta en l’àmbit regional en la darrera revisió del Llibre vermell dels vertebrats de les Illes Balears, i com a vulnerable en el Llibre vermell de les aus d'Espanya. Quant a l’àmbit internacional, està inclosa en l'annex 1 de la Directiva de conservació de les aus silvestres.