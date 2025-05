GOB: «Mallorca no ha de ser el femer ni d’Europa, ni de les altres illes»

Entre 2013 i 2016, el GOB Mallorca va impulsar una intensa campanya contra la importació de residus a Mallorca. Amb el lema 'No volem ser el femer d’Europa', la societat va reaccionar a la política que en mans del PP pretenia convertir les Illes Balears en el destí final de residus importats d’Itàlia. La importació de residus va ser aturada però no prohibida.

Ara, amb «profunda preocupació», els ecologistes constaten que aquest esperit de lluita es torna a fer «imprescindible». La recent decisió del Govern, juntament amb els consells de Mallorca i Menorca, d’autoritzar la importació de residus des d’Eivissa per a la seva incineració a la planta de Son Reus suposa «un pas enrere alarmant en la gestió sostenible dels residus i en el compliment dels compromisos ambientals de la nostra comunitat», denuncien.

Així, el GOB manifesta «ferm rebuig» a aquesta decisió política, «presa sense cap informe tècnic ni ambiental que avaluï les repercussions d’aquesta decisió».

Els motius

L'entitat remarca que augmentar la incineració a Mallorca «no és una opció» per diversos motius:

1. Perquè suposa un retrocés en la jerarquia de residus establerta per la Unió Europea, que prioritza la reducció, la reutilització i el reciclatge per davant de la incineració. Traslladar residus per cremar-los és una solució curtterminista, irresponsable i insostenible a tots els nivells.

2. La incineració genera contaminació atmosfèrica, cendres i escòries tòxiques (un 30% del que s’incinera acaba a l’abocador com a cendre o escòries), a més de contribuir al canvi climàtic. A Mallorca ja patim les conseqüències ambientals i sanitàries de tenir una de les incineradores més grans en relació amb la població que atén. A més, l’abocador cendres cimentades te vida útil fins 2034, si augmenta la incineració es redueix la vida útil de l’abocador generant un problema a 10 anys vista.

3. Aquesta decisió perpetua un model fracassat de centralització de la gestió de residus i la gestió a través de la concessionària TIRME, en comptes de fomentar la responsabilitat insular i local. Eivissa ha de millorar la seva pròpia gestió, amb un Pla Director Sectorial de Residus, i el Govern hauria d’acompanyar aquest procés amb suport tècnic i estratègic, no amb solucions emergència que amaguen la pols davall l’estora.

4. És una contradicció absoluta amb els discursos institucionals sobre sostenibilitat i economia circular. El missatge que es transmet a la ciutadania és que els residus poden «desaparèixer» si es duen a una altra illa, cosa que desincentiva la implicació col·lectiva en una gestió responsable.

«Prou d’alimentar una infraestructura sobredimensionada que només es justifica si continuen arribant-hi tones de residus», assenyala el GOB. «Mallorca no ha de ser el femer ni d’Europa, ni de les altres illes», apunta.