MÉS lamenta la «deriva negacionista» del Consell i denuncia la conversió de les finques públiques en vedats privats de caça

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha rebutjat de manera «clara i contundent» la decisió del Departament de Medi Ambient de la institució insular de permetre la caça en les seves finques públiques. Segons Alzamora, es tracta d'una altra de les cessions de Galmés als seus socis ultra. De fet, el portaveu ha recordat que el departament de Medi Ambient és gestionat per un negacionista.

Aquesta concessió, assegura Alzamora, afectarà les finques de Tossals Verds, Son Fortuny, Son Massip, So n’Amer o Sa Coma d’en Vidal, entre altres, que seran espais habilitats per a la caça: «És un despropòsit; una cosa són les autoritzacions puntuals, programades i avalades pels tècnics davant situacions de control de població i altra ben diferent és privatitzar l’espai públic per a convertir-lo en un vedat de caça amb les conseqüències negatives que això suposà en aquests hàbitats».

La consellera Catalina Inés Perelló ha afegit que les finques públiques «han de tenir altres utilitats i han de ser gestionades amb seny, pensant en l’interès general i no en el particular d’uns pocs». Perelló ha afegit que la conversió de les finques públiques en un vedat privat de caça és «una passa més en l’aplicació de l’agenda negacionista de l’extrema dreta i que ara el PP ha fet seva».

«Plou sobre banyat», ha assegurat la consellera de MÉS, qui ha afegit que a punt d’arribar a l’equador de la legislatura el Consell no ha pres cap mesura destacable en matèria mediambiental. «S'han suprimit accions formatives dirigides a mitigar el canvi climàtic i s'han anunciat noves infraestructures viàries que incrementaran el trànsit i la contaminació. Són un perill per al medi ambient, el territori i les persones», ha conclòs.