Localitzen a les Balears hàbitats marins d'«alt valor ecològic» i espècies protegides de la Mediterrània

Investigadors de diferents organismes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han identificat a les Balears hàbitats marins d'«alt valor ecològic», juntament amb espècies protegides i endèmiques de la Mediterrània.

Aquestes troballes han tengut lloc dins de la campanya oceanogràfica MaMenCab-2024, desenvolupada per la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació i l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), en col·laboració amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO).

En una nota de premsa, el Ministeri ha explicat que aquesta campanya científica s'ha dut a terme entre novembre i desembre del 2024, i l'objectiu és «avançar en el coneixement i la conservació del medi marí a les Balears».

El treball va ser realitzat a bord del vaixell de recerca Francisco de Paula Navarro per personal científic dels centres oceanogràfics de l'IEO a les Balears i Múrcia, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Durant més d'un mes, l'equip va recórrer la plataforma continental de Mallorca, Menorca i la zona ampliada del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, per a fer enregistraments submarins, mostrejos de sediments i anàlisis detallades del fons marí.

Les dades obtengudes han permès cartografiar hàbitats bentònics d'especial interès ecològic, com ara les formacions de maërl (rodolits), zones de coral·ligen i àrees amb presència de l'alga marró -Laminaria rodriguezii-, una espècie endèmica del Mediterrani.

«Aquesta informació serà clau per a actualitzar els mapes d'hàbitats marins i orientar estratègies de gestió i conservació a l'entorn del parc nacional i les aigües circumdants», ha indicat el Ministeri.

La campanya s'emmarca en el projecte BioDiv, dedicat a l'assessorament cientificotècnic per al seguiment de la biodiversitat marina en espais i espècies protegides de competència estatal.

Està finançat per la Unió Europea dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), tot i que és coordinat per la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació del Ministeri i el CSIC a través de l'IEO.

Aquesta línia dactuació té com a objectiu reforçar el coneixement científic com a base per a una gestió eficaç dels ecosistemes marins.

«Els resultats obtenguts reforcen el paper estratègic de l'arxipèlag balear en la investigació marina de la Mediterrània occidental, i consoliden la col·laboració entre institucions científiques i administracions públiques a favor de la conservació dels ecosistemes marins», han apuntat.