Èxit de participació en una XVIII Diada de l’Agricultura Ecològica centrada en la pagesia

La XVIII Diada de l’Agricultura Ecològica, organitzada per APAEMA, s’ha celebrat a Porreres amb un gran èxit de participació, malgrat l’amenaça de pluja. Més de 70 estands de productors, elaboradors i entitats han omplert els carrers del centre del poble, en una jornada festiva i alhora reivindicativa que enguany s’ha centrat en la relació entre agroecologia i canvi climàtic.

El programa de la Diada ha comptat amb una gran afluència de públic i la participació de productors i entitats de totes les Illes Balears. Durant la setmana prèvia s’han organitzat activitats divulgatives entorn dels efectes del canvi climàtic sobre la pagesia, com la projecció del documental 'Vidas Irrenovables' o la taula rodona sobre compensacions per captació de carboni amb representants institucionals, científics i del sector. Ja durant la jornada de diumenge, s’han projectat documentals, com 'El camí de l’aigua' o 'Canvi climàtic i agricultura', que han aprofundit en les adaptacions necessàries davant l’emergència climàtica.

Una de les principals novetats ha estat l’Espai Vi, dedicat a posar en valor el treball dels cellers ecològics de l’illa. Més de la meitat dels productors de vi de Mallorca ja fan producció ecològica, i durant la Diada s’ha pogut tastar el vi de set cellers d’arreu de l’illa, en un espai molt concorregut que vol esdevenir referència per a futures edicions.

Un altre dels moments destacats ha estat el lliurament del Premi al Producte Ecològic de l’Any 2025, que enguany ha estat per a la confitura de mandarina de Sa Casa Pagesa, elaborada a partir de varietats antigues de mandarina empeltades damunt taronger agre i transformada a l’obrador col·lectiu d’APAEMA. El jurat n’ha destacat la qualitat gustativa, els valors patrimonials i el compromís amb la biodiversitat.

Al llarg del dia, s’han celebrat activitats infantils, espectacles del Circ Bover, música en directe amb grups com Marino e Marini i l’Escola de Música de Porreres, així com la tradicional rifa de productes ecològics. Restaurants del municipi s’hi han sumat oferint plats amb ingredients ecològics a les seves cartes.

Des d’APAEMA es valora molt positivament aquesta XVIII edició, tant pel volum de participació com per la capacitat d’articular un missatge clar que queda recollit en aquestes paraules de Miquel Coll, president de l’entitat: «La pagesia és clau per fer front als reptes climàtics, i l’agricultura ecològica n’és una de les principals aliades».