Les cinc propostes que el GOB, SOS Costa Brava, Ecologistas en Acción i SOS Mar Menor han presentat a la Marina Mercant

Les entitats SOS Costa Brava, Ecologistas en Acción, SOS Mar Menor i el GOB s’han reunit recentment a Madrid amb el Director General de la Marina Mercant, Gustavo Santana, per tal exposar-li la preocupació compartida davant els impactes creixents derivats de la massificació nàutica al litoral de tot l’Estat espanyol.

Durant la reunió, es va posar de manifest que la principal causa d’aquesta situació és l’excés d’embarcacions d’esbarjo sense control i vigilància. En els darrers anys, als territoris més saturats, aquesta realitat s’ha traduït en un augment de la inseguretat en la franja costanera del litoral, amb episodis preocupants com col·lisions entre embarcacions, accidents amb banyistes, risc en la pràctica d’activitats esportives i greus impactes sobre els ecosistemes marins.

Des de fa mesos, les entitats reunides impulsen una campanya per a reclamar mesures urgents que permetin posar fre a aquesta realitat i reduir la inseguretat en les aigües costaneres. Aquest front d’entitats també ha difós dos vídeos per sensibilitzar dels efectes de la pressió nàutica sobre la costa, les persones i la biodiversitat, i per a compartir les seves propostes amb la societat. Aquestes mateixes propostes han estat traslladades als organismes competents per legislar i modificar la normativa vigent, com la Direcció General de Costes i del Mar i la mateixa Marina Mercant. És amb aquesta última que s’han pogut reunir, pensant que tenen un rol fonamental en la seguretat nàutica.

«Veim amb bons ulls la predisposició de la Direcció General de la Marina Mercant a escoltar les nostres demandes i estudiar, en la mesura de les seves competències, la seva viabilitat. Tot i les evidents dificultats derivades del complex repartiment de competències entre administracions, consideram que és imprescindible avançar cap a una regulació més clara, coherent i efectiva de l’activitat nàutica esportiva i de recreació», han explicat en un comunicat conjunt adreçat als mitjans aquest dimarts 8 d’abril.

En aquest sentit, les entitats han compartit les 5 propostes concretes orientades a millorar la seguretat i reduir l’impacte ambiental que proposen i han tractat a la reunió: en primer lloc, la reducció de la velocitat costanera, establint un límit de velocitat de 5 nusos en els 300 primers metres de la costa per protegir persones i hàbitats; en segon lloc, la regulació del fondeig, prohibint-lo als primers 50 metres de platges i 20 metres de la resta de costa per preservar espais sensibles i garantir zones de bany lliures de risc; en tercer lloc, l’obligatorietat de cartografia d’espècies protegides a través de les cartes de nàutiques, i les formacions de titulacions nàutiques per a la protecció d’hàbitat marins; en quart lloc, la prohibició de la navegació sense titulació, especialment, pel que fa al lloguer d’embarcacions sense coneixements en navegació, seguretat marítima i bones pràctiques al mar i, finalment, la millora dels mecanismes de control i vigilància, per fer efectives les normatives existents i evitar la impunitat davant les infraccions.

A més, les entitats han insistit en la necessitat d’actualitzar normatives estatals que ja no responen a la realitat actual, com la Llei de Costes o el Reglament d’Ordenació de la Navegació Marítima, i vam assenyalar la importància de disposar de dades clares i accessibles sobre el nombre d’embarcacions i la seva distribució territorial.

«Totes les organitzacions defensam que una navegació segura i sostenible és clau per a les comunitats costaneres i per a la conservació de la biodiversitat marina. Així, demanam al Sr. Santana que tingui en compte aquestes demandes i actuï en conseqüència per impulsar una regulació més estricta i efectiva i garantir una navegació més segura i respectuosa amb les persones i la biodiversitat», han conclòs.