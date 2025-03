Demanen al Govern que prohibeixi el lloguer d’embarcacions sense titulació

El passat 14 de març es va tancar el període d’informació pública per a la modificació del Decret 21/2017, que regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo a les Illes Balears. En aquest marc, el GOB Mallorca ha presentat al·legacions, continuant amb les aportacions enviades al període de consulta prèvia que varen dur a terme al mes de gener.

Una de les demandes que fa el GOB, conjuntament amb altres entitats ecologistes de tot l’Estat, és la prohibició de la navegació sense titulació. «Aquesta mesura garantiria que els usuaris del mar tinguin els coneixements necessaris per garantir la seguretat, evitant riscos per a ells mateixos i per a la resta de persones que utilitzen el medi marí. A més, contribuiria a promoure pràctiques respectuoses amb la biodiversitat», expliquen.

Cal recordar que el Govern espanyol, el 2014 va permetre la navegació sense titulació per a embarcacions de motor de fins a 5 metres d’eslora i de velers de fins a 6 metres, amb una potència màxima de 15 CV. Això implica que es pot navegar sense tenir coneixements mínims en seguretat marítima, navegació o bones pràctiques per a la protecció de la biodiversitat. En un context de gran creixement de lloguers d’embarcacions, el GOB considera que aquesta normativa «ha contribuït a l’augment d’incidents i conflictes en les costes, causats per la falta de coneixements nàutics dels usuaris». Alguns d’aquests incidents han acabat, lamentablement, amb víctimes mortals.

El Decret 21/2017, que regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, és de competència autonòmica i, per tant, afecta les aigües interiors de les Illes Balears. D’aquesta manera, el Govern té l’oportunitat, amb aquesta modificació, d’augmentar la seguretat a les nostres aigües, «però actualment l’està desaprofitant», apunta l'entitat.

«No entenem com no s’ha aprofitat aquesta norma per complir alguns dels objectius, reforçar la seguretat i la sostenibilitat, i prohibir el lloguer d’embarcacions sense titulacions», remarquen des del GOB. Per això, demanen que s’incorpori aquesta prohibició en el Decret i que s’insti el Govern d’Espanya a anul·lar l’exempció de l’article 10 del Reial Decret 875/2014, per tal d’estendre aquesta prohibició a tot el territori estatal.

«Creiem que, si el Govern vol que les aigües de les Illes Balears siguin més segures i respectuoses amb les persones i la biodiversitat, ha de ser una palanca de canvi i liderar el camí per a ser un exemple per a altres territoris. Així, podria facilitar la implantació d’aquesta norma en l’àmbit estatal», han assenyalat.