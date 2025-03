Alerten que la Conselleria d'Agricultura vol «turistitzar el camp»

Més per Mallorca ha criticat aquest dijous que la Conselleria d’Agricultura faci feina treballant en la modificació de la llei Agrària amb l’objectiu de «turistitzar el camp i permetre-hi caravanes i tendes de campanya, en lloc de treballar per a donar suport i millorar la situació del sector primari i assegurar preus justos».

Així, el partit condemna que un any després de les mobilitzacions de la pagesia, el Govern de Prohens no hagi adoptat cap mesura de les que reclamava el sector i que faci feina únicament per a dur turistes al camp.

El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha recordat que el Consell de Mallorca continua sense inspeccionar hotels per a donar compliment a l’obligació de compra d’entre el 3 i el 5% de producte local, tal com marca la llei de Turisme, que un any després de les mobilitzacions de la pagesia les ajudes del Govern continuïn sense estar adaptades a les necessitats dels petits productors, que, tot i que va anunciar un gran Pacte pel Futur de la Pagesia, no se n’ha tornat a saber res, ni ha emprès cap passa ni se l’ha dotat de contingut, i que any i escaig després de convocar-la, la comissió de canvi climàtic no hagi adoptat cap mesura i que el sector no estigui millor preparat davant l’emergència i el canvi climàtic.