El GOB Mallorca exigeix “la retirada immediata de les terrasses il·legals a la Costa de la Calma”

En les darreres setmanes, s’ha dut a terme la construcció de grans terrasses sobre les roques a la Costa de la Calma (Calvià), generant preocupació entre els veïns i la ciutadania compromesa amb la conservació del litoral i el paisatge. Aquestes obres, d’un gran impacte visual i ambiental, s’han realitzat sobre estructures preexistents sense que s’hagi garantit el compliment de la legislació vigent en matèria de costes. Així ho explica el GOB Mallorca en un comunicat adreçat als mitjans aquest dimarts 25 de març.

«Segons l’article 32.1 de la Llei de Costes, només es poden autoritzar ocupacions del domini públic marítim-terrestre quan la seva naturalesa no pugui fer-ne en una altra ubicació. No obstant això, les administracions competents han permès aquestes intervencions sense considerar aquest requisit fonamental», puntualitzen des de l’entitat ecologista.

D’acord amb la documentació oficial, el BOE núm. 231 del 27 de setembre de 2021 va publicar l’atorgament d’una concessió a Playas Urbanización Costa de la Calma SL per ocupar 1.506 m² de domini públic marítim-terrestre. Aquesta concessió, inicialment vigent fins al 31 de desembre del mateix any, va ser prorrogada per 10 anys segons el BOE núm. 72 del 25 de març de 2023. Tanmateix, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) del 9 de juliol de 2024 informa que la totalitat de les accions de Playas Urbanización Costa de la Calma SL han estat adquirides per Kazan Servicios de Playa SL. «Aquesta operació implica un canvi de titularitat de la concessió que, segons la normativa vigent, hauria requerit un reconeixement previ per part de l’Administració», concreten des del GOB.

L’article 141.6 del Reglament General de Costes estableix que qualsevol canvi de control societari en una concessió d’aquesta naturalesa es considera una transmissió. A més, segons l’article 70.2 de la Llei de Costes, aquesta transmissió només és vàlida si ha estat prèviament reconeguda per l’Administració. En cas contrari, l’article 78.1.I de la mateixa llei determina que la concessió queda extingida i, «per tant, les ocupacions existents s’han de retirar».

Per aclarir la situació legal d’aquestes obres, el GOB ha sol·licitat a les administracions competents –la Direcció General de Costes i Litoral del Govern de les Illes Balears i la Demarcació de Costes a les Illes Balears– que certifiquin si s’ha atorgat el preceptiu reconeixement previ a la transmissió de la concessió.

En cas que aquest reconeixement no s’hagi produït, «demanem que es procedeixi a la demolició i retirada immediata de totes les estructures per tal de recuperar la zona al seu estat original, garantint així el compliment de la normativa i la protecció del nostre litoral», han conclòs des del GOB Mallorca.