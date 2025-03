Una activista de l'organització climàtica Futuro Vegetal ha estat detenguda aquest dissabte al vespre, després de ser identificada en un control rutinari de la Guàrdia Civil en què es va constatar que pesava sobre ella una ordre de crida i cerca emesa pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 d'Eivissa. Aquesta ordre respon a l'acusació particular del propietari d'un jet privat, per suposats danys ocasionats al seu jet durant una protesta l'estiu del 2023.

Una protesta per la justícia climàtica

Els fets pels quals se la investiga varen passar a l'aeroport d'Eivissa, en el marc de la campanya 'Jets and Yachts, The Party's Over' (Jets i iots, la festa s'ha acabat). Durant la protesta, activistes de Futuro Vegetal i Extinction Rebellion Eivissa varen accedir a la pista de l'aeroport i varen ruixar amb pintura un jet privat. Aquesta acció simbòlica cercava denunciar l'impacte mediambiental dels transports de luxe i exigir la prohibició dels jets privats, responsables d'una petjada de carboni desproporcionada i evitable.

L'objectiu de la campanya, impulsada per la plataforma local 'Eivissa es Rebel·la', era visibilitzar la injustícia climàtica generada per les emissions de luxe, que beneficien només una petita elit mentre la resta de la població pateix les conseqüències del canvi climàtic.

Des de Futuro Vegetal argumenten que aquest tipus de protestes es justifiquen sota el principi de l'estat de necessitat, un concepte jurídic que reconeix que, davant d'un perill imminent i greu, és legítim actuar per a evitar un dany més gran. En aquest cas, la crisi climàtica suposa una amenaça existencial per a la humanitat, amb fenòmens extrems cada cop més freqüents que afecten especialment les poblacions més vulnerables.

Diversos col·lectius han expressat la seva solidaritat amb l'activista detenguda i han denunciat la criminalització dels qui defensen el dret a un futur habitable. «Mentre els tribunals actuen amb rapidesa per a protegir els interessos dels grans propietaris, continuam sense veure mesures efectives per a frenar la catàstrofe climàtica», han declarat des de Futuro Vegetal.