«Quan hi ha voluntat política, les solucions tècniques es troben»: Llabrés fa una valoració positiva de l'arribada de 2Cat

Aquest dilluns 28 el president de l'Obra Cultura Balear i de la Federació Llull, Antoni Llabrés, durant una entrevista a la ràdio Ona Mediterrània ha fet un balanç positiu de la darrera trobada amb el president de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE), José Pablo López. Durant l'entrevista Llabrés s'ha mostrat satisfet afirmant que «vàrem tenir una acollida molt bona i una predisposició absoluta per part del president de RTVE».

La Federació Llull, integrada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear, és una organització mitjançant la qual coordinen el seu treball i multipliquen la capacitat d'incidència a favor de la llengua i la cultura catalanes a tot el seu territori. Just el passat cap de setmana, el Centre Cultural d’Algaida, entitat promotora de 'Titoieta Ràdio', va decidir atorgar el XXXII Premi Santa Anneta a la Federació Llull. «Titoieta Ràdio és una ràdio de proximitat, que consideram molt nostra i, per tant, va ser un honor afegir la Federació Llull a tots els guardonats durant tots aquests anys» comenta el president.

Augment de l'oferta audiovisual en català

El president de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE), José Pablo López, es va comprometre el passat 25 de juliol, durant una reunió amb l'Obra Cultural Balear al fet que la producció del canal 2Cat pugui arribar a tots els territoris de parla catalana. Aquest fet també implicarà l'emissió del canal CLAN en català, l'activació del català per defecte en les transmissions en dual i la recepció immediata de les emissions de Ràdio 4. A més de tota aquesta oferta nova en català, també comptarem amb altres novetats, com ara «l'activació del català com a llengua per defecte» quan hi hagi transmissions duals.

Però realment la «reivindicació més important» és la possibilitat de rebre 2Cat en català a les Illes Balears. Llabrés assegura que ara mateix «estam pendents d'ultimar» la solució tècnicament més viable, però ha volgut tranquil·litzar als oients afirmant que «quan hi ha voluntat política d'aconseguir una cosa, com aquesta, les solucions tècniques es troben». 2Cat serà un producte potent que començarà amb un 50% d'emissions en català i es continuaran incrementant a mesura que es vagi desenvolupant la plataforma fins a arribar a la totalitat de la programació. Finalment, assegura que aquest serà un producte «atractiu» i que «competirà» directament amb TV3, pels tipus de programes amb els quals preveu que comptarà la plataforma.