L’OCB aconsegueix que TVE accepti que arribin a les Balears els canals en català 2Cat, CLAN i Ràdio 4

El president de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE), José Pablo López, s'ha compromès amb l'Obra Cultural Balear al fet que la producció del canal 2Cat pugui arribar a tots els territoris de parla catalana. També s'ha referit a la importància que aquest canal pugui nodrir-se amb produccions procedents de les Illes, tant del centre territorial com de productores audiovisuals privades.

En aquests moments, la negociació d'aquesta recepció a través de la TDT està en fase de trobar la millor solució tècnica possible per a fer-la efectiva, i s'exploren diverses opcions de recepció per diferents canals múltiples de TDT.