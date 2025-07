L’Institut d’Estudis Baleàrics concedeix 325.000 euros en ajuts per al foment de l’ús del català

Aquest dijous, 17 de juliol, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució de concessió dels ajuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana i a la creació de vídeos en català per a les xarxes socials a les Illes Balears per a l’any 2025. Enguany s’han concedit subvencions per un import total de 325.000 euros a 51 beneficiaris.

Com a novetat d’enguany, aquesta convocatòria d’ajuts disposa de dues línies de subvencions, amb un pressupost total de 325.000 €. D’aquests, s’han concedit 310.000 € per a la línia A i 15.000 € per a la línia B.

D’una banda, a la línia A està adreçada a entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre que presentin projectes de promoció i difusió del català, com ara activitats d’acompanyament lingüístic, de formació lingüística i cultural, activitats de lleure, de sensibilització i activitats destinades a sectors específics de població.

En aquesta línia enguany s’ha resolt la concessió a 48 entitats beneficiàries, de les quals 27 són ajuntaments i la resta, entitats privades sense ànim de lucre.

Aquesta línia també inclou activitats, programes i projectes de lleure que tinguin com a finalitat fomentar l’ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa presència del català, com ara la creació de productes competitius en llengua catalana que apliquin les noves tecnologies, l’ampliació de l’oferta de cinema en català, cinefòrums en català, jocs de taula i recursos lúdics, entre altres.

D’altra banda, la línia B dona resposta al desig de fomentar el creixement del català a les xarxes, per la qual cosa es destinen aquests ajuts per a la producció i difusió d’un mínim de deu vídeos en català a xarxes socials amb una línia temàtica i estil coherent. Aquesta branca de la subvenció té com a destinataris persones físiques residents a les Illes Balears o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica. La línia B d’aquest 2025 tindrà un total de tres beneficiàries.

Pel que fa als terminis d'execució de l’exercici, en el cas de la línia A, l’activitat subvencionada s’ha de dur a terme entre el 1r de gener i el 31 de desembre de 2025. En el cas de la línia B, els vídeos s’han de crear i publicar entre la data de publicació de la resolució de concessió i el 31 de maig de 2026.

A més, com a novetat d’enguany, s’han valorat efemèrides com l’Any Josep Maria Llompart o el 50è aniversari de la publicació de la novel·la Te deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera.

Finalment, pel que fa a la baremació dels projectes, en els de la línia A s’ha efectuat d’acord amb els criteris d’ús social del català, incidència, innovació i commemoracions, mentre que en la línia B s’ha valorat el contingut, la qualitat lingüística, el pla de difusió o la trajectòria dels creadors de continguts, entre d’altres.

El director de l’IEB, Llorenç Perelló, ha apuntat que «amb aquests ajuts, l’IEB exerceix les competències en foment de la llengua catalana, pròpies de les Illes Balears, que li atorga l’estat d’autonomia». A més, destaca que «és important que la llengua catalana estigui present en les xarxes socials per assegurar la seva pervivència i la seva transmissió intergeneracional».