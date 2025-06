Fes-te voluntari! El català et necessita i Joves de Mallorca per la Llengua també

L'organització Joves de Mallorca per la Llengua ha fet aquest passat diumenge, 29 de juny, una convocatòria als joves de Mallorca per unir-se a la comissió permanent de l'organització. La 'Permanent Ampliada' tendrà lloc els pròxims 12 i 13 de juliol a Manacor i promet ser una jornada de germanor, reestructuració i alguna formació.

Joves de Mallorca per la Llengua és una institució cívica i cultural juvenil amb una notable influència a Mallorca pel que fa a la promoció de la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpia de l'illa. Les seves activitats estan desenvolupades íntegrament per joves, des del seu funcionament com a entitat fins a la realització del calendari d'activitats al llarg de tot l'any. L'entitat va néixer l'1 de juliol de 1994 com una plataforma que agrupava quaranta entitats juvenils d'arreu de Mallorca, amb l'objectiu que es pogués viure plenament en català i que aquesta llengua fou assumida per la societat civil com la llengua pròpia de l'illa, sempre des d'un enfocament participatiu, amb diversitat i amb un esperit reivindicatiu.

Joves compta avui en dia amb aproximadament 35 membres que formen part de la comissió permanent de l'entitat i més d'un centenar de voluntaris als esdeveniments. I ara fa una crida a qui vulgui formar part del projecte. Si voleu més informació podeu consultar les seves xarxes.

L'organització, amb més de trenta anys de recorregut i un any ple de moviments com ara l'organització d'un esdeveniment tan potent com és l'Acampallengua, ara arriba amb la Permanent Ampliada i més endavant qui sap si arriba qualque altre esdeveniment abans que acabi l'any. Trobareu més informació a les seves xarxes.