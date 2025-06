La Xarxa Educativa per la Llengua convoca una concentració a Ciutadella per a defensar la llengua i l’escola pública

Davant l’atac frontal a la llengua catalana i a la convivència als centres educatius, la Xarxa Educativa per la Llengua convoca la ciutadania a una concentració aquest divendres, 20 de juny, a les 19 h a la plaça des Born de Ciutadella, sota el lema «Llengua, escola, dignitat». Durant l’acte es llegirà un manifest de rebuig a les mesures acordades pel Govern amb l’extrema dreta, que suposen una greu regressió en drets lingüístics i un atac directe a la llengua pròpia de la nostra comunitat.

El passat 30 de maig, la presidenta Marga Prohens va avalar un pacte polític que posa en perill la cohesió social i la normalització lingüística, fet que va trencar els consensos establerts i menyspreà els compromisos adquirits amb la comunitat educativa. Lluny d’atendre les veritables mancances del sistema educatiu —com la falta de places públiques, infraestructures adequades, gratuïtat, inclusió i recursos— el Govern centra les actuacions a reduir la presència del català als centres docents.

Aquest acord representa una vulneració de la Llei de normalització lingüística i suposa un intent de substitució lingüística, sota el fals pretext del bilingüisme. El que realment s’hi amaga és la voluntat d’arraconar la llengua catalana dels àmbits públics, com l’educació i la funció pública, i convertir-la en residual.

La Xarxa Educativa per la Llengua, formada per entitats, docents i famílies compromeses amb l’educació i la cultura del país, rebutja rotundament aquesta deriva autoritària i reafirma el compromís amb un model educatiu que garanteixi la competència plena de l’alumnat en català i castellà, i que contribueixi a una societat cohesionada, justa i democràtica. S’anima tota la ciutadania a participar activament en la concentració d’aquest divendres per a defensar la llengua, l’escola i la dignitat del nostre territori.