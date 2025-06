Més per Menorca: «L'acord del PP-Vox promou la xenofòbia, ataca el català, fomenta el negacionisme climàtic i blanqueja el franquisme»

El pacte entre PP i Vox per a aprovar el pressupost autonòmic de l’any 2025 ha encès totes les alarmes entre el sector educatiu, col·lectius i entitats socials. El rebuig cap aquest acord que retrocedeix en drets i avenços assolits al llarg de les darreres dècades va en augment.

En aquest sentit, Més per Menorca mostra el seu suport al manifest unitari de l’Assemblea de Docents, 'En defensa de l’educació pública, democràtica, tolerant i en català', i denuncia que l’acord signat entre PP i Vox «suposa un retrocés social i educatiu molt greu», i expressa el seu compromís ferm amb «una escola pública, inclusiva i arrelada al territori».

El manifest, subscrit per col·lectius docents i diverses entitats socials, alerta sobre les conseqüències de les mesures pactades pel Govern i Vox, que menyspreen l’ensenyament públic, ataquen la llengua catalana i criminalitzen col·lectius vulnerables com els menors no acompanyats.

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, denuncia que aquest acord «promou la xenofòbia i sembra odi, també ataca el català com a llengua vehicular i element de cohesió social, fomenta el negacionisme climàtic i blanqueja el franquisme intentant esborrar la memòria democràtica».

Per altra banda, la Xarxa Educativa per la Llengua ha convocat una concentració aquest divendres, 20 de juny, a les 19 hores a la Plaça des Born de Ciutadella. Més per Menorca fa una crida a tota la ciutadania a sortir al carrer a defensar una educació pública de qualitat, amb recursos suficients i condicions laborals dignes per al professorat, així com a preservar el català com a eix identitari i eina d’igualtat.

«No podem permetre que el discurs de l’odi entri a les aules. Defensar l’educació pública és defensar els drets fonamentals. L’escola ha de ser un espai de llibertat, igualtat i pensament crític» manifesta Barceló.