Denuncien que el PP no té en compte el clam de la Diada per la Llengua i continua atacant la identitat i llengua pròpia

La diputada del PSIB-PSOE al Parlament i presidenta de l'Agrupació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciat que el decret llei aprovat aquest divendres pel Consell de Govern i que rebaixa els requisits del català a la funció pública ataca la identitat i la llengua pròpia.

«Estam molt preocupats, perquè veim com una vegada més el PP ataca el que més volem, la nostra identitat i la nostra llengua pròpia», ha dit Fernández, qui també ha recriminat a l'Executiu que la seva «única manera de governar» sigui a través de decrets.

La rebaixa de les exigències del català, d'un B1 a un A2 per als zeladors, i la pròrroga de quatre anys per a acreditar el nivell requerit per a tots els funcionaris en processos d'estabilització, ha lamentat la Fernández, arriba només sis dies després de la celebració de la multitudinària Diada per la Llengua.

«Hi havia un clam unànime que demanava la protecció i dèiem sí a la llengua, a la nostra identitat i a la nostra cultura», ha apuntat Fernández.

La nova normativa, que ha estat aprovada amb el consens de Vox, demostra que aquest PP és «el de sempre, el de Bauzá». «El que haurien de tenir clar és que els mallorquins i els balears també som els de sempre. Ens tendran davant d'aquestes polítiques i cridarem ben fort sí la llengua», ha conclòs.