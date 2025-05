El PP i Vox pacten rebaixar el requisit de català als zeladors i duplicar el termini perquè els funcionaris n'acreditin el nivell

El Govern ha aprovat un decret llei pel qual es rebaixa del requisit del català als zeladors i es prorroga el termini per a acreditar el coneixement lingüístic en els processos d'estabilització de tots els treballadors públics dels dos anys actuals a quatre.

Ho ha anunciat aquest divendres a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha confirmat que el decret ha estat pactat amb Vox i serà previsiblement convalitat al Parlament amb els seus vots i els del PP.

En concret, el decret modifica una disposició addicional del decret de mesures urgents per a reduir la temporalitat a l'ocupació pública (de juny de 2022) per a prorrogar el termini de què disposen els funcionaris per a acreditar el coneixement del català en els processos d'estabilització.

Així, aquells que varen accedir a un lloc de treball públic sense tenir el nivell lingüístic exigit, i que disposaven de dos anys per acreditar-ho, ara tendran quatre anys.

D'altra banda, en virtut del nou decret s'afegeix una disposició addicional que marca els requisits lingüístics a la sanitat pública per a rebaixar el nivell de coneixement que han d'acreditar els zeladors.

Les dues mesures, ha assenyalat el vicepresident del Govern, s'han pres des del «pragmatisme» i assegura que no tenen cap relació amb la negociació dels pressupostos autonòmics que estan duent a terme amb la formació d'extrema dreta, en què el català a l'educació i a la Funció Pública són un dels temes que s'estan abordant.

«No hi té absolutament res a veure, aquestes qüestions fa temps que el Govern entenia que eren absolutament necessàries», ha subratllat.