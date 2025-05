El director general d’IB3 defensa criteris «de qualitat» per davant del doblatge al català en l’emissió de pel·lícules

El director general de l’ens públic d’IB3, Josep Codony, ha defensat el criteri de la «qualitat» per davant de criteris lingüístics a l’hora d’emetre pel·lícules en castellà a través de la televisió d’IB3. Codony, que contestava a preguntes de la diputada Pilar Costa (PSIB) sobre els criteris d’emetre pel·lícules en castellà, ha assegurat que hi ha cintes comprades per IB3 en aquesta legislatura que tenen «més de trenta anys i que no varen ser traduïdes al català». Davant aquest fet, Codony ha dit que prioritza «la qualitat de la pel·lícula per davant de l'idioma, en aquests moments, en segons quines pel·lícules». També ha afirmat que, tenint la pel·lícula en castellà, no destinaria més recursos econòmics per a pagar-ne un doblatge: «Els doblers no basten, no els tenim», ha indicat.

D’altra banda, ha considerat que parlar dels possibles biaixos ideològics a l’ens de radiotelevisió són «debats estèrils», en resposta a les preguntes formulades pel diputat del PSIB, Ares Fernández. En concret, Fernández li ha demanat a Codony si no considerava que hi començava a haver criteris polítics per damunt dels periodístics, com ara que es donàs la instrucció de no qualificar amb l’adjectiu «ultradreta» a Vox; a posar al final d’un informatiu l’exaltació del règim franquista que va fer el diputat Rodríguez de Vox al Parlament, o el fet de donar la nacionalitat dels presumptes infractors en un succeït, fent semblar que hi ha una correlació entre agressió i nacionalitat, quan es tractaven de persones de fora de l'Estat espanyol. En l’assumpte d’esmentar nacionalitats estrangeres en presumptes delinqüents, Codony sí que ha considerat que s’han d’explicar, sense creure que sigui una decisió ideològica, emparant-se que totes les televisions, excepte Televisió Espanyola, ho fan: «No vull entrar en debats estèrils. Totes les televisions, menys Televisió Espanyola, totes, deim la nacionalitat de la gent que agafen amb delictes. Sigui marroquí, espanyol o algerià». Codony ha trobat que parlar del tema de les nacionalitats a les notícies de succeïts és «fer demagògia».