Acusen el PSIB-PSOE de «cinisme lingüístic»

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa el PSIB-PSOE de «cinisme lingüístic» arran de les declaracions del seu portaveu al Parlament, Iago Negueruela, que ha atacat el PP per «perseguir la llengua en matèria educativa» i li ha advertit que «no es pot jugar amb la llengua». Per a l'entitat, aquestes paraules xoquen frontalment amb l’acció política del Govern de Francina Armengol, «que en dues legislatures ha castellanitzat l’escola fins al punt de fer davallar deu punts l’aprenentatge del català a primària».

«Si bé és innegable que el PP no fa res per l’escola en català, no podem oblidar que el Govern d’Armengol va retirar el TIL, com li ho reclamava la major manifestació de la història de les Balears, però no va fer complir el Decret de mínims, ni va recuperar el Servei d’Ensenyament del català, ni va preparar els mestres per afrontar unes aules amb alumnat majoritàriament castellanoparlant. Això, després d’utilitzar les camisetes verdes de l’Assemblea de Docents i La Crida per recuperar el poder polític, tal com torna a fer ara assistint a les diades per la llengua», critica l'ASM.

D’igual manera, assenyalen que el PP ha suprimit el requisit del català a sanitat i altres sectors de la funció pública, però consideren que cal recordar que el PSOE pretenia fer el mateix a sanitat, fins que es va veure forçat a restringir-ho a algunes especialitats. Tampoc no va recuperar la llei de comerç, que protegia el dret a ser atesos en català, ni Televisió de Mallorca, mentre feia servir doblers de l’ecotaxa per a finançar festivals de música en castellà d’una ràdio privada de Madrid.

A més, apunten que a tot això cal afegir «la invasió mediàtica de plataformes i canals de TDT en espanyol, imposada amb mà de ferro pel govern de Pedro Sánchez, el mateix que ens impedeix la recepció de canals en català d’altres comunitats autònomes; els centenars de lleis i normes estatals aprovades cada any que imposen el castellà i marginen el català, i l’allau demogràfica potenciada pel Govern espanyol, que contribueix a la substitució lingüística i poblacional».

Finalment, l'ASM també remarca que el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, «fa les intervencions al Parlament en castellà, igual que Vox, menyspreant la llengua pròpia de la terra que l’ha acollit».

Per a l'entitat, «tot plegat desmenteix la idea que el PSOE fa el que pot amb el català i que votar-lo és un mal menor, i demostra que la seva acció de govern és tant o més perniciosa que la del PP-VOX per a la llengua i la identitat del nostre poble».