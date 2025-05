MÉS avisa al PP: «Els drets lingüístics no es negocien»

El portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat que el seu partit «defensarà la llengua i la identitat pròpia» de l'illa i ha avisat el Partit Popular de Marga Prohens que «els drets lingüístics no es negocien».

Apesteguia s'ha pronunciat així, aquest dilluns, en una roda de premsa, en què s'ha sumat a les paraules pronunciades pel president de l'Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, dissabte passat, amb motiu de la Diada per la Llengua, sobre «el moment d'emergència que es viu a nivell lingüístic».

«Un moment d'emergència sobre el qual es vol posar el focus des de la responsabilitat però fugint del derrotisme», ha explicat Apesteguia, assegurant que aquest és un poble «molt conscient» que els seus senyes d'identitat «són compartides per un ampli espectre de la població independentment d'on ha nascut cadascú».

«Això és una cosa molt important i, sobretot, això és una cosa que fa molta por a la dreta i a l'extrema dreta, aquesta capacitat que tothom que viu a Mallorca es pugui sentir mallorquí i pugui sentir com a pròpies les senyes d'identitat d'aquest poble, és a dir, la llengua, la cultura, la història, i que, per a fer-ho, ningú no hagi d'abandonar la seva pròpia identitat, és a dir, ser una cultura i una llengua tan oberta i sumativa davant la crispació que es genera per part dels intransigents defensors de l'homogènia identitat espanyola i de la cultura de la imposició lingüística espanyola», ha subratllat Apesteguia.

Així, el portaveu parlamentari de MÉS ha recordat que aquest dissabte passat, a la plaça Nova de Santa Maria, milers de persones varen donar un missatge molt clar, cridats per l'OCB i Joves de Mallorca per la Llengua, «per a defensar la llengua i la identitat» pròpia de Mallorca però «sobretot» per «guanyar».

«Que siguin conscients aquells que volen anar en contra de la llengua i la cultura pròpia però, sobretot, que siguin conscients aquells que la voldrien vendre com un plat de llenties a canvi de tres dies al Consolat. Guanyarem», ha emfatitzat.

Per a Apesteguia, «el plat de llenties pel qual es ven el PP és seure a negociar els drets lingüístics» amb el grup parlamentari de Vox, cosa que ha qualificat com a «imperdonable».