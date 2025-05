Bona acollida de la cinquena Diada per la Llengua de Formentera

Formentera es va tornar a omplir de llengua, cultura i reivindicació aquest dissabte, 3 de maig, amb la celebració de la cinquena edició de la Diada per la Llengua, organitzada per la Plataforma per la Llengua Illes Balears i l'Obra Cultural Balear de Formentera. La jornada, que va tenir lloc al Jardí de les Eres de Sant Francesc, va congregar una quarantena de persones, que es varen sumar a les activitats lúdiques i reivindicatives a favor del català, en un ambient festiu i de compromís col·lectiu.

Les activitats varen començar a les 18 h amb l'obertura de l'estand informatiu de la Plataforma per la Llengua, en el qual els assistents varen poder conèixer de prop la tasca de l'entitat, adquirir marxandatge amb missatges a favor del català i fer-se socis per a donar suport a la defensa dels drets lingüístics a Eivissa i Formentera.

A les 18.30 h, la festa va continuar amb una ballada de capgrossos, acompanyada per música tradicional de flaüta, que va captivar el públic familiar i va contribuir a crear un ambient festiu i acollidor al jardí. L'acte va servir per a vincular la cultura popular amb la transmissió de valors lingüístics i identitaris.

El moment culminant de la jornada va ser a les 20 h amb l'actuació del grup eivissenc Endèmics, que va oferir el seu primer concert a Formentera. Amb unes lletres combatives i un so fresc i enèrgic, la banda va connectar ràpidament amb el públic i va posar el punt final a una jornada festiva. El seu repertori, carregat de missatges a favor de la llengua i el territori, va ser molt ben rebut per un públic entregat.

Un compromís renovat amb la llengua

Durant l'acte, Bernat Prats, tècnic de la Plataforma per la Llengua, destacà la feina de l'entitat: «Treballam per revertir la situació de minorització que, malauradament, no només es dona a Formentera, sinó a totes les illes, sempre amb l'objectiu de fer créixer l'ús del català». Per un altre costat, Maria Teresa Ferrer, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, va subratllar la importància de jornades com aquesta: «En dies com avui hem de reivindicar la nostra llengua perquè cada vegada estigui més a prop una situació justa de normalització lingüística».

Igualment, en el marc de la Diada per la Llengua a Formentera, l'Obra Cultural Balear de Formentera i la Plataforma per la Llengua renovaren el conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar accions conjuntes, representació territorial i suport mutu per a enfortir l'ús del català a l'illa. Així es consolida novament una col·laboració sòlida i efectiva, al servei de la llengua i del territori.

Amb aquesta cinquena edició, la Diada per la Llengua a Formentera es consolida com una cita anual de referència a la pitiüsa menor, que uneix activisme, cultura i música amb un objectiu clar: defensar i promoure l'ús social del català com a llengua comuna i compartida. La Plataforma per la Llengua ja ha anunciat la voluntat de continuar reforçant aquesta celebració per a fer-la créixer any rere any.