Taula redona a Palma sobre els drets lingüístics i la diversitat a l'escola

La Plataforma per la Llengua Illes Balears i el Moviment per l'Escola en Català organitzen una taula redona el divendres 9 de maig per a analitzar el paper de l'escola a l'hora d'augmentar l'ús social de la llengua i com a eina per garantir els drets lingüístics de la ciutadania. L'acte tendrà lloc a les 18.30 h a la llibreria Rata Corner de Palma, i comptarà amb la participació de la professora de la Universitat de les Illes Balears Elga Cremades i d'Iñaki Aicart, portaveu de l'Assemblea de Docents.

Amb el títol 'La llengua a l'escola: drets lingüístics i diversitat', la sessió serà moderada pel periodista d'IB3 Nofre Pasqual, el qual aprofundirà en la situació actual del català com a llengua vehicular a les escoles. Els ponents abordaran qüestions com ara el paper del català dins el sistema educatiu, la convivència amb altres llengües en un context de creixent diversitat cultural i demogràfica, i el paper de l'escola com a eina de cohesió social a través de la llengua. Per a la Plataforma per la Llengua, l'ús del català com a llengua vehicular a l'escola no és només una qüestió de política lingüística, sinó també de justícia social i d'integració. A més, remarquen que «la situació de la llengua a l'ensenyament requereix una anàlisi decidida, i ha de partir de dades objectives». Elga Cremades i Iñaki Aicart, dos ponents de referència Pel que fa als ponents, Elga Cremades és professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i doctora en Estudis Humanístics per la Universitat Rovira i Virgili. Abans d'incorporar-se a la UIB, Elga Cremades va treballar de professora de lingüística catalana a la Universitat Masaryk de Brno i de professora d'Estudis Catalans a la Universitat de Chicago. Per la seva banda, Iñaki Aicart és un dels portaveus de l'Assemblea de Docents, col·lectiu que des de fa anys defensa una educació pública i en català a les Illes, i que va rebre el premi Martí Gasull i Roig l'any 2014. L'esdeveniment, que compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i la llibreria Rata Corner, s'inscriu en una sèrie de taules redones que tenen com a objectiu reforçar el debat públic entorn del model lingüístic escolar i fomentar una consciència col·lectiva sobre la importància de protegir i promoure el català en tots els àmbits de la vida pública. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania a través de la inscripció al següent enllaç.