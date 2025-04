L'estudi 'Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears', guardonat amb el 23è Premi Modest Reixach

L'estudi 'Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears' ha estat guardonat amb el 23è Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística. El premi s’ofereix anualment a un treball de recerca o d’assaig sociolingüístic sobre la llengua catalana o sobre altres aspectes de la realitat sociolingüística que afecta els territoris de llengua catalana, redactat en qualsevol llengua i publicat per autors amb afiliació a les universitats dels països de llengua catalana, així com a treballs de base empírica sobre els usos de la llengua catalana o sobre altres aspectes de la realitat sociolingüística dels països de llengua catalana publicats des de fora del domini lingüístic català.

Coordinat per Xisca Castell, Elga Cremades i Maria del Mar Vanrell, el treball és una obra col·lectiva que presenta els resultats de l’estudi que ha duit a terme el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en col·laboració amb investigadors d’altres universitats, per encàrrec fet l’any 2022 per la Direcció General de Política Lingüística del Govern.

Els objectius principals de l'estudi

1. Comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català i altres llengües entre joves en diferents contextos.

2. Aprofundir en el coneixement de les percepcions dels joves cap a la unitat de la llengua i la variació diatòpica i també cap a les normes d’ús com la convergència lingüística.

3. Analitzar els discursos sociolingüístics dels joves i estudiar les possibles estratègies i les accions més eficaces per implementar polítiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre els joves.