Exigeixen que el nou canal en català de RTVE arribi a les Balears

Davant de l’anunci fet recentment per la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) en relació amb la creació d’un nou canal de televisió generalista íntegrament en català anomenat 2CAT, l’associació menorquina en defensa de la llengua Fem-ho en Català el passat 10 d’abril va enviar al Parlament una pregunta d’iniciativa ciutadana adreçada al Govern.

L'associació demana quines mesures durà a terme el Govern perquè el nou canal arribi a les Illes Balears. En el mateix sentit també va enviar dues peticions, tant al Parlament com al Congrés espanyol, per tal que els grups parlamentaris assumissin la responsabilitat de demanar a RTVE que tengui en compte les Balears a l’hora de dissenyar i implantar el nou canal. «Tots els nostres escrits ja han sigut admesos a tràmit i esperam que les forces polítiques proclius a la nostra llengua els assumeixin», han assenyalen.

Fem-ho en Català considera que seria «lamentable» que aquest nou canal quedés circumscrit a l’àmbit territorial de Catalunya tal com sembla que inicialment està previst: «La inqüestionable realitat de l’escassa oferta televisiva en català a disposició del ciutadà a les nostres illes, que es limita a IB3 i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3), fa que la necessitat de poder accedir als continguts d’aquest nou canal públic sigui totalment adient, com prensible i desitjable des de la perspectiva ciutadana».

L'associació entén que la creació per part de RTVE d’aquest canal de titularitat pública íntegrament en la nostra llengua suposa una important oportunitat per als usuaris de les illes a l’hora d’incrementar una oferta de mitjans i de continguts de la qual tan mancats n’estam, i seria perfectament comprensible i lògic que 2CAT esdevingués un canal generalista que no només pogués ser visualitzat a la Península sinó també a les Illes Balears.

Així, apunten que és precís no oblidar que l’article 22.2 de la Llei 3/1986, de Llei de Normalització Lingüística, es pronuncia de manera inequívoca: el Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la normalització del català als canals de televisió de titularitat estatal. I en la mateixa línia, l’article 30 defineix la necessària col·laboració amb els canals que s’emeten en català a altres comunitats autònomes.