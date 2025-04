L’OCB reclama la recepció del nou canal d’RTVE en català a les Illes Balears

En una carta adreçada al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el president de l’Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, recorda que l’article 3.3 de la Constitució espanyola diu que les diferents llengües de l'Estat espanyol són un patrimoni cultural que s’ha de respectar i protegir i que l’Estatut d’Autonomia indica que les institucions han de prendre les mesures necessàries que permetin aconseguir la plena igualtat entre les dues llengües oficials i garantir els drets dels ciutadans de les Illes Balears. Per aquest motiu, Llabrés ha explicat que l’Estat i els mitjans públics que en depenen han d’assumir el seu compromís amb la normalització de la llengua catalana.

Llabrés ha posat de manifest la situació de feblesa en què es troba la llengua catalana, dins el panorama audiovisual, amb l’hegemonia de mitjans que emeten en castellà, i la preocupació pel que fa al retrocés de l’ús lingüístic de l’idioma. Per aquest motiu, ha afirmat, les Illes Balears no poden quedar excloses d’aquesta iniciativa i la recepció d’un canal generalista de televisió en català s’ha de garantir, en TDT, des de l’inici de les seves emissions. El president de l’OCB també s’ha referit a la importància que el Centre Territorial de TVE-Balears subministri continguts al nou canal, perquè la realitat de les Illes Balears també hi sigui reflectida.

Amb la creació d’aquest canal, no només augmentaria la presència d’oferta audiovisual en català, també es recuperaria una tradició històrica de gran èxit, a la dècada dels anys 70 i des dels estudis de Miramar, quan les emissions en català de TVE eren compartides a Catalunya i les Illes Balears.

Pel que fa al canal infantil i juvenil, Clan, que està previst que emeti de manera preferent en les llengües pròpies i cooficials de l’Estat, en els respectius territoris, en TDT, Llabrés dona per fet que, des del moment que aquestes emissions estiguin disponibles per a Catalunya, també ho estaran per a les Illes Balears.