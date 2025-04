Escàndol a Palma: El català no és necessari i, a més, suma menys punts que l'anglès per a fer feina a l'EMT

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha establert que el català serà un mèrit per a accedir a tres noves borses de feina. Així, el coneixement de la llengua pròpia no serà necessari per a presentar-s'hi.

El Butlletí Oficial de Balears (BOIB) ha publicat aquest dimarts els tres processos de selecció, un de tècnic de carrosseria o taller especialitzat en xapa i pintura, un altre de tècnic de departament administratiu per a Recursos Humans i un darrer de tècnic especialista per a Recursos Humans. A les convocatòries, rubricades per l'Ajuntament de Palma, s'estableix que el coneixement del català serà un mèrit i no un requisit, cosa que els darrers dies ha aixecat nombroses crítiques de partits polítics i la societat civil. Al BOIB es detallen les bases del concurs de mèrits que han de complir els contendents a aquests llocs de feina, que varen ser aprovats pel consell d'administració de l'EMT dimecres passat. Les tres borses estaran integrades per 20 persones i permetran cobrir un màxim de 10 places, que s'atorgaran en funció de la puntuació obtenguda pels postulants. Els deu restants quedaran per a possibles renúncies. Totes són amb contractes de substitució professional de les àrees respectives. La llengua pròpia, no necessària i discriminada En el procés de selecció, els mèrits podran suposar fins a 100 punts. Un màxim de 50 corresponen a l'experiència professional prèvia dels contendents i 30 a la formació. Els 20 restants, 10 es podran obtenir pel coneixement del català. El nivell A2 seran tres punts, el B1 quatre i el B2 o superior i el certificat de llenguatge administratiu, cinc. Els 10 que falten s'atorgaran en funció del coneixement dels postulants d'idiomes oficials de la UE, sense incloure-hi el català o el castellà. D'anglès, el nivell A2 suposarà quatre punts, el B1, cinc i el B2 o superior, sis. De manera que l'acreditació de l'anglès atorgarà més punts que la llengua pròpia. Per als altres idiomes oficials de l'espai europeu s'atorgaran dos punts per l'A2, tres pel B1 i quatre pel B2 o superior.