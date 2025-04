«Els en dureu, de panades, als amics?»

Per Pasqua, a Mallorca, és habitual fer rubiols, crespells i panades, i pot ser que, un cop fets, hi hagi qui vulgui dur la seva producció culinària a familiars i amics perquè la tastin. Ara bé, què hem de dir, si volem dur panades a la padrina: li’n duré o n’hi duré? La resposta és que, a diferència del que deia la gramàtica normativa antiga (que només admetia li’n), actualment les dues opcions serien bones. Tot depèn del registre i de la varietat geogràfica que parlem.

Per exemple, si pensem en algun llibre que vulguem regalar a algú per Sant Jordi, tant podem dir Aquest llibre l’hi regalaré per Sant Jordi, a la meva mare com fer servir la construcció Aquest llibre li’l regalaré per Sant Jordi. Totes dues frases són adequades en tots els registres: l’elecció depèn de la varietat geogràfica en què ens expressem. Mentre que els parlants de català oriental i de nord-occidental preferirien la primera opció, els valencians preferirien la segona. Passaria una cosa molt similar amb la frase del titular, si en comptes de parlar de panades de manera genèrica parléssim de la panada i d’una sola persona: en la majoria de parlars seria habitual dir La hi duré, la panada, a la meva amiga (o fins i tot L’hi duré), però en català valencià seria Li la duré.

En general, doncs, en català hi ha dues maneres de combinar el pronom de complement indirecte singular (li) amb els de complement directe (el, la, els, les, en, ho), i totes dues són igual de bones. Així, en català oriental i nord-occidental, el pronom li sovint canvia a hi quan es combina amb altres pronoms, i es posa darrere del pronom de complement directe (com el, la, els, les). En canvi, al País Valencià, es manté li i es posa davant.

Quan, en comptes de tenir un pronom de complement indirecte singular, aquest pronom és plural, sovint també apareix aquest hi en els contextos informals. Així, si tenim amics que venen a berenar a casa un dia d’aquestes vacances, potser podem pensar que els hi explicarem com es fan els crespells, o que els hi donarem algunes panades. Ara bé, en registres formals haurem d’evitar aquest hi i direm que els explicarem la recepta dels crespells i que els donarem algunes panades. Si aquest pronom els de complement indirecte es combina amb els de complement directe, es manté sempre. Per tant, la recepta els l’explicarem i de panades els en donarem algunes.

En resum, quan combinem el pronom de datiu singular li amb un pronom de complement directe, tant les formes amb li com amb hi són adequades en tots els contextos, i la selecció depèn de la varietat geogràfica que emprem. En canvi, amb el datiu plural els aquest hi només és adequat en els registres col·loquials, però no en els registres formals.

Si, mentre acabeu de pair les panades i els rubiols, us adoneu que les combinacions de pronoms també costen de digerir i que us generen dubtes, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat i us respondrem tan aviat com puguem. En qualsevol cas, esperem que passeu unes festes ben tranquil·les.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)