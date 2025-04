Neixen els Premis CRIT per a reconèixer creadors de contingut en català

Aquest dimarts, 15 d’abril, Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 3Cat, Ramon Grau, president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), i Genís Roca, president de la Fundació .cat, han presentat els Premis CRIT, uns guardons que neixen amb l'objectiu de reconèixer, impulsar i professionalitzar la creació de continguts en llengua catalana.

Els premis es lliuraran el pròxim 20 de juny al Teatre Nacional de Catalunya i guardonaran els millors creadors i projectes que hagin contribuït a la difusió i normalització de la llengua catalana en l'entorn digital en diferents categories.

Els guardons tenen com a objectiu fomentar l'excel·lència i professionalització del sector digital català, donar visibilitat i reconeixement als creadors que aposten per la llengua catalana, atraure inversió i oportunitats per a creadors i projectes emergents, i inspirar noves generacions a crear contingut; tot això, amb la missió d’impulsar la llengua catalana com a llengua de creació digital de qualitat i fomentar el talent creatiu en constant evolució a les xarxes socials.

Impulsar la cultura digital en català

Tal com ha indicat la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual 3Cat, Rosa Romà, «els joves del nostre país són a les xarxes i des de 3Cat volem contribuir a garantir que hi trobin contingut de qualitat, divulgatiu, creatiu i, sobretot, que sigui en català. Per això estem orgullosos d’impulsar, juntament amb l’AMIC i la Fundació .cat, uns premis que tenen l’objectiu de fer créixer i potenciar la indústria dels creadors de continguts a casa nostra i, d’aquesta manera, estimular el talent jove que s’expressa en la nostra llengua. Creiem fermament en aquesta aposta i confiem plenament que aquests guardons reforçaran l’espai comunicatiu digital en català».

Així mateix, Genís Roca, president de la Fundació .cat ha destacat el fet que «un dels grans valors de la Fundació .cat és la nostra capacitat de connectar talent, i això és precisament el que hem fet amb l’organització dels premis CRIT. Hem posat en contacte diferents actors clau de l'ecosistema digital en català, incloent-hi els membres del nostre comitè assessor, que juguen un paper fonamental en l’enfortiment de la nostra xarxa. Sense la seva col·laboració i implicació, aquests premis no serien possibles».

Per acabar, Ramon Grau, president de l’AMIC, ha subratllat la importància de les passades edicions impulsades pel mitjà Tresdeu i l’AMIC i respecte a aquesta primera edició dels Premis CRIT ha exposat que «fomentar la creativitat i la llengua en els diversos formats està en l’ADN de l’AMIC. Hem d’anar potenciant àmbits on els joves es vinculen clarament amb el català, la música n’és un exemple i els continguts a les xarxes també ho ha de ser. Els premis CRIT, volen donar impuls, visibilitzar i consolidar l’impacte de la figura del creador/a de contingut en català. Ho necessitem com a promotors de la nostra realitat cultural i de la nostra llengua».

S’obre el període per a presentar-hi candidatures

Les candidatures estaran obertes des d’aquest 15 d’abril fins al 6 de maig i pot inscriure’s qualsevol creador independent o projectes d’un conjunt de creadors que publiquin contingut majoritàriament en català, i consumidors de contingut digital.

Les inscripcions es poden realitzar a través d’un formulari disponible a la pàgina web oficial dels Premis CRIT i poden ser a través dels mateixos creadors o per part de tercers. Tot i això, cal tenir en compte que només es poden presentar candidatures per a les categories temàtiques: Entreteniment, Informació i Actualitat, Divulgació científica, Art i Cultura, Compromís social, Esport, Llengua, Gastronomia, Humor i Estil de vida.

D’altra banda, en les categories generals, les candidatures són proposades i seleccionades per l’organització i el comitè assessor, el qual està conformat per experts en el sector i representants d’associacions i institucions que treballen per la promoció i difusió de la llengua i cultura catalanes. Aquestes categories són: Millor creador/a de l’any, Projecte més innovador, Millor campanya digital, Millor projecte de l’any, a excepció del Creador/a emergent de l’any, el qual també serà proposat per l’audiència o els mateixos creadors.

A més a més, hi ha la candidatura al Millor vídeo de l’any, on el públic pot inscriure qualsevol vídeo en català generat per un creador o un grup de creadors que tingui potencial de guanyar. No hi ha límit de categories en les quals un creador es pot inscriure.

Per a més informació sobre els Premis CRIT els interessats poden visitar el lloc web oficial o posar-se en contacte amb els organitzadors a través de la informació de contacte disponible en línia.