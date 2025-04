Un ciutadà envia una carta a la consellera de Salut per a denunciar el tracte lingüístic rebut a l'hospital Verge de la Salut

Un ciutadà ha estat discriminat per raó de llengua a l'hospital de Son Espases Verge de la Salut. Així ho explica en una carta adreçada a la consellera de Salut, Manuela García, on denuncia diversos incompliments de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears i assenyala la importància que els treballadors del sector sanitari tenguin recursos a l'abast per a aprendre la llengua pròpia, el català.

La carta

«A la consellera de l'IBSALUT,

Des del 27 de febrer al 10 de març he estat cuidant un familiar a l'Hospital Verge de la Salut i durant tot aquest temps els hi volia comentar algunes coses.

1. El servei en general pel que fa a assistència per part del personal sanitari ha estat prou bé i així li vaig comunicar personalment a la supervisora de la segona planta.

2. Pel que fa al tracte lingüístic no puc dir el mateix. Per part d'alguns auxiliars i infermeres (andalusos en aquest cas) han incomplert els següents articles de la Llei de Normalització Lingüística:

Article 8. Dret a usar la llengua catalana

Article 5. (drets bàsics dels serveis sanitaris) Iniciar normalment la comunicació en català

Com a ciutadà, ni auxiliars ni infermers o infermeres em poden obligar a parlar en castellà però alguns d'ells no em responien i no deixaven d'insistir en el fet que els parlàs en castellà, evidentment no ho poden fer i, per tant, em pressionaven contínuament. Això em provocava una situació estressant.

Els hi vaig repetir milers de vegades que estava parlant la meva llengua i ells l'han d'entendre per donar un bon servei al pacient els agradi o no.

El que no pot ser de cap de les maneres és que el personal contractat sabent que venen a treballar a una comunitat autònoma amb llengua pròpia - i n'haurien d'estar agraïts- i no hagin après a entendre la nostra llengua, fins i tot després d'un any de treballar-hi o menys. Des del primer moment han de fer cursos de formació per donar un bon servei sanitari.

Davant aquesta clara i evident discriminació lingüística l'IB SALUT ha de posar tots els mitjans per solucionar aquest greu problema i oferir-los cursos d'aprenentage de CATALÀ des del primer moment quan arriben a les Illes Balears.

Vostè com a consellera n'hauria de donar exemple i integrar-se lingüísticament a aquesta comunitat tant per la serva tasca sanitària com el fet de ser resident.

Cordialment,

Pere Crespí».