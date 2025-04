Antoni Mas i Pere Salas destaquen el paper clau de la llengua en la identitat mallorquina al llarg de la història

Un dels aspectes centrals de la sessió va ser la importància de la llengua en la configuració de la identitat. Mas va explicar que durant els segles XIV i XV la llengua era un element essencial de la identitat col·lectiva. Els mallorquins s'identificaven com a catalans i les elits de l'illa es consideraven part de la «nació catalana», una consciència de comunitat d'origen i de llengua compartida amb els altres territoris catalanoparlants. Aquesta identitat es va transformar amb la disgregació dels territoris catalanoparlants durant l'època moderna, quan es va consolidar un patriotisme més particularment mallorquí i la denominació de la llengua va passar també a ser més particular («mallorquí»). Mas va explicar, tanmateix, que els mallorquins continuaven essent conscients de la unitat lingüística i d'origen i que la denominació «mallorquí» era una manera de reivindicar l'autoctonia del català en contrast amb el castellà, una llengua de fora. «Hi havia una noció clara i llampant de compartir la llengua», va afirmar l'historiador.

Per la seva banda, Pere Salas va destacar que la castellanització de l'època contemporània no només venia d'una voluntat imposada des de l'Estat espanyol, sinó que també responia un desig de ser assimilats per part de determinats sectors socials. Així, quan els grups més progressistes reclamaven alfabetització la identificaven sempre amb l'aprenentatge del castellà, que era percebut com la llengua de prestigi i d'ascens social. Aquesta situació va contribuir a reforçar la idea que només la llengua privilegiada per l'estat, l'única estandarditzada, era la que podia gaudir de valor social, mentre que les altres eren relegades a un estatus secundari com a simples dialectes.

El regionalisme mallorquí: entre la identitat pròpia i l'espanyolisme