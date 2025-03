La UOB insta el Govern a cessar els «evidents» intents de minorització de la llengua catalana

Segons ha explicat la UOB Ensenyament en un comunicat, el nombre de «notícies que es fan públiques on el Partit Popular de les Balears perjudica el català és incessant». La Unió Obrera Balear (UOB) ha denunciat en diverses ocasions que l’objectiu últim de la política lingüística del Govern de Margalida Prohens, «hereva del calamitós TIL impulsat pel govern Bauzá, és minoritzar el català fins a fer-lo desaparèixer».

«Però no és només el Govern, sinó que també el Consell de Mallorca s’esforça en aquesta indigna campanya: segons informava la premsa, la institució va eliminar per error el requisit del català a quatre llocs de feina en la Fundació Mallorca Turisme. No hi ha dubte que errar és propi d’humans, però en aquest cas hi ha una reiteració d’errors que, si més no, resulta sospitosa, atès que aquest mateix error ja el va cometre el govern balear fa pocs mesos», expliquen al comunicat des de la UOB.

Per al sindicat, no és que la Conselleria d’Educació i Universitats usi normatives del món educatiu per atacar el català -especialment ominós va ser l’intent que es feu a través de l’ordre d’admissió als estudis d’FP, tal com va denunciar UOB Ensenyament- i s’entesti a intentar revitalitzar el cadàver pútrid del Pla de Segregació Lingüística -reconvertit finalment en Pla de Finançament de l’Escola Concertada-, és que el Govern balear usa qualsevol llei o excusa per danyar la llengua pròpia d’aquesta terra. La darrera ocurrència no ha estat altra que incloure -a instàncies de VOX- esmenes contra el català dins la popularment coneguda com a ‘Llei de Pollastres’ que impedeix la construcció d’una macrogranja al terme municipal de Sineu. «Ni els pollastres s’estalvien les dèries catalanofòbiques de l’Administració», remarquen al comunicat.

Així, UOB Ensenyament ha instat l’Administració no només a cessar els seus evidents intents de minorització de la llengua catalana, sinó a protegir-la i fomentar-ne l’ús, tal com marca la legislació vigent.