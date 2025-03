L’OCB de Manacor convida tothom a la propera excursió de Caminam en Català

L'Obra Cultural Balear de Manacor convida tothom a la propera excursió programada per l’entitat, la qual s'emmarcarà dintre del cicle Caminam en Català i que tendrà lloc a prop de Sant Joan.

L’excursió «des dels Calderers fins el Puig de Sant Nofre» està programada per al dissabte 29 de març. La concentració serà a les 7.45 hores, a l'estació del tren de Manacor, amb la finalitat de fer cotxades. Qui vulgui acudir directament a punt de trobada de l’excursió pot acudir a l’aparcament dels Calderers, des d’on està previst iniciar el recorregut en direcció al Puig de Son Nofre. En acabar l'excursió, els qui vulguin, podran dinar al restaurant de Can Tronca.

«Aquest és un espai per parlar i practicar el català. Com sempre, recomenam dur roba i calçat adient per caminar, aigua, fruita, berenar, etc. També és convenient dur protecció solar maldament encara no sigui l'estiu. Llegiu bé el cartell. Us hi esperam!», han explicat des de l’OCB de Manacor.