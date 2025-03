Les 22 universitats de la Xarxa Vives reclamen a la Unió Europea l’oficialitat del català

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats reclama a la Unió Europea que el català sigui oficial a les institucions europees. La Xarxa Vives torna a reivindicar l’educació i la llengua com a valors essencials de la UE: «La UE ha de continuar promovent polítiques que asseguren una educació de qualitat per a tota la seva ciutadania, així com la protecció i la promoció de la diversitat lingüística». La declaració s’ha aprovat durant la reunió del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats a l’Abadia de Montserrat amb motiu de la commemoració del mil·lenari de la fundació del monestir.

La batejada com a Declaració de Montserrat també aposta per reforçar la diversitat cultural i lingüística, com a patrimoni comú element clau per a la cohesió, la pluralitat i la professionalitat de la comunitat acadèmica; enfortir i garantir els usos lingüístics del català; promoure l’impacte de l’educació superior en el territori mitjançant aliances estratègiques amb actors clau de l’àmbit acadèmic, cultural, social i econòmic; i contribuir al progrés del sistema universitari, la qualitat educativa, la diversitat i la innovació com a eines per a construir un futur inclusiu, sostenible i basat en el coneixement, entre d’altres.

Després de tres dècades, la Xarxa Vives s’ha consolidat com una institució de referència en l’àmbit universitari europeu, promovent valors de col·laboració, qualitat i compromís social. En el marc del 30è aniversari de la fundació de la Xarxa Vives d’Universitats, les 22 universitats membres han volgut refermar el seu compromís amb el progrés de l’educació superior, la recerca i la innovació com a eixos vertebradors de la societat del coneixement. Entre els objectius fonamentals de la Xarxa Vives hi ha potenciar la utilització i la normalització del català al conjunt de la regió universitària, així com promoure accions conjuntes per reforçar la seva presència en l’esfera pública i acadèmica.