L’IEB finança una assignatura de Català jurídic per als estudiants de Dret de la UIB

La Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ofereix, des d’aquest semestre, una assignatura de Català jurídic als seus alumnes per a normalitzar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit del dret. Aquesta iniciativa forma part de la campanya 'La justícia, també en català', que va començar l’any 2021 amb la voluntat de fomentar que les persones que així ho vulguin emprin la llengua pròpia de les Illes Balears davant els jutjats i tribunals.

Per primera vegada, s’ha inclòs una partida nominativa en els pressuposts de l’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) per al finançament d’aquesta assignatura dins la subvenció directa anual que s’atorga a la UIB per als projectes del Gabinet d’Onomàstica, del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears i del Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació.

L’objectiu de la posada en marxa de l’assignatura és capacitar els futurs professionals del dret en llenguatge jurídic català perquè puguin exercir de forma rigorosa, així com redactar documents jurídics en un registre formal. Les competències que es treballaran al llarg del curs seran la redacció, edició i revisió de texts jurídics, l’adequació i la qualitat dels texts, com també el coneixement de la terminologia i la fraseologia jurídica catalana.

En aquest sentit, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, afirma que «aquesta assignatura suposa una oportunitat per a impulsar el llenguatge jurídic català a la Facultat de Dret de la UIB a més de millorar les competències comunicatives dels futurs professionals».