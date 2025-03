L’OCB torna a recórrer davant el Tribunal Constitucional l’eliminació del català a la sanitat

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha promogut dos nous recursos davant el Tribunal Constitucional, que s’han interposat aquest dijous, contra la Llei 7/2024 (de simplificació) i el Decret 5/2024 (de rectificació de les esmenes de Vox). «Es tracta del segon intent del Govern d’eliminar el català de la sanitat, mirant de salvar jurídicament una temptativa defectuosa des de l’inici», assenyalen.

Antoni Llabrés, president de l’OCB, ha expressat l’agraïment de l’entitat al PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem, i els seus grups parlamentaris al Congrés espanyol, per fer possible, una vegada més, la presentació d’aquests recursos.

Aquesta mateixa setmana hem viscut un tercer intent de blindar l’eliminació del català a través del projecte de llei de polígons industrials, contrari al Reglament del Parlament, que finalment ha quedat blocat per l’oposició. El Govern intenta a la desesperada, amb el suport de l’extrema dreta, subsanar una regulació, que a parer de l’OCB resulta manifestament inconstitucional. I ja ha anunciat que ho tornarà a intentar tot d’una que en tengui ocasió.

Segons Llabrés, l’OCB està disposada a arribar fins al final en aquesta lluita contra la maniobra de PP-Vox de degradar la presència del català a la sanitat pública, que impedeix que els ciutadans de les Illes Balears puguin exercir lliurement els seus drets lingüístics com a usuaris del sistema de salut. Es tracta de l’àmbit de l’administració autonòmica en què es produeix un nombre major de vulneracions de drets lingüístics.