La UOB rebutja la pròrroga de quatre anys per a acreditar el català i acusa el Govern d'«atacar i trair» la llengua pròpia

La UOB Ensenyament ha criticat la proposta per a prorrogar quatre anys més el termini de què disposen els funcionaris que s'han acollit a un procés d'estabilització per a acreditar el nivell requerit de català i ha acusat el Govern d'«atacar i trair» la llengua pròpia.

En un comunicat aquest dijous, el sindicat ha fet referència a la proposta del PP per a prorrogar el termini que, de moment, no ha entrat a la llei de polígons industrials, encara que el PP cercarà alternatives perquè es faci efectiva.

Segons la UOB, l'Executiu de Marga Prohens torna a atacar el català i el PP legisla «amb menyspreu i insídia contra la llengua catalana». Una situació, han criticat, que «no és cap novetat».

A més, han considerat que la salut del català dista molt de ser òptima i, en aquest context, han retret a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «cerqui camins secrets i subrepticis per a trair la seva llengua materna a través de qualsevol llei».

Des de la UOB han lamentat que l'«obsessió» del PP per «perseguir» el català és «irrefrenable» i que Prohens, «digna successora» de l'expresident José Ramón Bauzá, «intentarà tallar per qualsevol mitjà possible el fi i desgastat fil de la vida del català».

Amb tot, han instat la societat i els agents socials a «mantenir el pols» al Govern i a defensar la llengua catalana «a ultrança».