STEI: «Estam davant l’enèsim intent del PP de menysprear la llengua i trepitjar els drets dels catalanoparlants»

El Govern de Prohens, ha través d'una esmena a la llei de polígons, ha intentat ampliar quatre anys més el termini per a presentar el títol de català als funcionaris estabilitzats de l’Administració. Aquesta esmena ha caigut perquè era antireglamentària.

Per a l'STEI Intersindical, «el que és evident és que estam davant l’enèsim intent del PP de menysprear la llengua i trepitjar els drets dels catalanoparlants».

Fins a desembre de 2028

Val a dir que el Govern de Francina Armengol, del PSOE i MÉS, en una decisió que l’STEI Intersindical tampoc no compartia, ja havia atorgat als funcionaris un termini de dos anys per a treure’s el títol. El temps ha expirat, així que, en realitat, si el PP acaba imposant aquesta maniobra, els interins tendran fins a 31 de desembre de 2028 per a acreditar-ne el domini. En aquest període, el treballador quedaria sense opcions per a promocionar internament.

«És el pitjor missatge que el PP podia oferir en matèria de llengua. A més, suposa un greuge per als companys que sí que han complert amb la seva tasca. El darrer objectiu dels populars s’entén que és convertir el català en un simple mèrit, com han fet i volen continuar fent en l’àmbit de la sanitat», ha assenyalat l'STEI.