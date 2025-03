Davant la notícia que els interins que varen aconseguir plaça en el procés d'estabilització, i que en dos anys no han aconseguit el títol de català, tendran una pròrroga de quatre anys més, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha assenyalat que és «una mesura del tot injustificable». Cal recordar que el Govern d'Armengol va establir un termini de dos anys perquè es traguessin el títol. Ara, aquest termini ha finalitzat i el Govern de Prohens vol donar-los quatre anys més perquè obtenguin la titulació de llengua.

El Partit Popular va intentar aprovar aquesta mesura mitjançant una esmena al projecte de llei de polígons que no hi tenia res a veure. El diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa s'hi va oposar i ho va denunciar. Ara, serà la mesa de la comissió qui decideixi si es debat o no la proposta.

L'OCB ha volgut deixar clar que aquesta mesura «atempta contra el dret d’opció lingüística dels ciutadans» ja que sense capacitació lingüística dels treballadors públics «no podem relacionar-nos amb l’administració en la nostra llengua de preferència, en aquest cas el català».

«No s'entén aquest privilegi, a la carta, per a candidats interins a places d’estabilització, que duien anys a l’administració i que després d’haver estabilitzat encara han tengut dos anys de moratòria per acreditar els coneixements exigits de català. Ara, es pretén allargar aquest termini fins a quatre anys, i eliminar qualsevol possibilitat de remoció en cas que no arribin mai a complir el requisit», ha remarcat l'entitat.

A més, denuncien que el PP perpetra aquesta maniobra «en violació flagrant de l’art. 128.8 del Reglament del Parlament, a través d’una transaccional a una esmena de Vox al projecte de llei de polígons industrials». Per això, demanen als diputats de l’oposició que, si el PP continua endavant amb el seu propòsit, facin constar en acta la vulneració del dret fonamental de l’art. 23.2 de la Constitució espanyola i anunciïn la interposició d’un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional.