La Plataforma per la Llengua denuncia que tan sols dues extensions telefòniques dels serveis mèdics especialistes de l'Hospital de Manacor permeten triar el català en els contestadors automàtics, mentre que la majoria es troben exclusivament en castellà.

Aquesta mancança és un greuge per als ciutadans catalanoparlants, que veuen vulnerats els seus drets lingüístics en un entorn essencial com és la sanitat, i un incompliment de la normativa. Per això, l'entitat exigeix al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) que s'asseguri que tots els contestadors incloguin el català, i anima els ciutadans a continuar denunciant qualsevol greuge lingüístic. En l'àmbit privat, l'organització també reclama a l'Hospital Juaneda de Ciutadella que incorpori la llengua pròpia al contestador d'una vegada, atès que ja s'hi va comprometre el juliol del 2023, però no ho ha fet.

L'entitat ha detectat l'exclusió del català als contestadors de l'Hospital de Manacor arran de la queixa d'un usuari, i ha pogut comprovar-ho. En concret, els contestadors automàtics de vint serveis essencials són només en castellà: són els d'anestèsia, cardiologia, cirurgia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, medicina interna, nefrologia, pneumologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, otorrinolaringologia, pediatria, psiquiatria, radiologia, rehabilitació, reumatologia i traumatologia. Tan sols dos contestadors permeten triar el català: les extensions per al digestiu i per a urologia.

Aquesta situació suposa una vulneració dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears, que tenen reconegut l'ús del català en l'administració pública segons l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística. L'article 14 de l'Estatut estableix el dret dels ciutadans a expressar-se i ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials, i la Llei de normalització lingüística obliga les institucions públiques a protegir la presència del català en els serveis administratius i sanitaris. A més, la Carta Europea de Les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), ratificada per Espanya, estableix la necessitat de protegir i promoure aquestes llengües, especialment en serveis essencials com la salut.

La salut, un àmbit problemàtic per als catalanoparlants

Històricament, el sector sanitari de les Illes Balears ha estat objecte de denúncies per la manca de presència del català. De fet, en altres centres sanitaris de les Illes s'han donat situacions similars, fet que genera preocupació entre els col·lectius de defensa de la llengua i entre molts ciutadans que veuen com el català queda relegat a un segon pla en institucions públiques i, especialment, en un àmbit sensible com és la salut.

La Plataforma per la Llengua exigeix al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) que adopti les mesures necessàries per a assegurar que els contestadors automàtics de totes les extensions de l'Hospital de Manacor incloguin el català com a opció per als usuaris. A més, també l'insta a establir mecanismes de control per a assegurar que aquestes mesures es compleixen i no queden en simples declaracions d'intencions, com ha passat a l'Hospital Juaneda de Ciutadella. En aquest cas, l'entitat va detectar que el contestador automàtic era exclusivament en castellà, s'hi va reunir el juliol del 2023, i la gerència s'hi va comprometre. Però més de mig any després això no ha passat.

L'organització en defensa del català continuarà vigilant i denunciant qualsevol discriminació del català en l'àmbit sanitari per a garantir que la llengua pròpia de les Illes Balears sigui respectada i tengui el reconeixement que li correspon. L'entitat fa una crida als ciutadans a denunciar qualsevol irregularitat relacionada amb l'ús del català en els serveis sanitaris i a reclamar el seu dret a ser atesos en la seva llengua, tal com estableix la legislació vigent.