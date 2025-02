Aquesta setmana, el blog de Fanny Marí, que acostuma a publicar entrades de denúncia pública sobre temes relacionats amb els drets lingüístics, ha publicat que, novament, un organisme públic de les Illes Balears «no funciona en la nostra llengua».

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA), segons es denuncia al blog, només té en català el nom a la seva web, però «quan fas cerca al google per IDISBA surt en castellà el que pareix el nom legal 'Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (IdISBa)'.

La ciutadana, a més, descriu una situació personal: «Per una feina que havia de fer, vaig trobar la seva memòria anual (que és la memòria de Son Espases) en castellà per Internet, els he demanat avui per correu on la podia trobar en català, i m'han contestat que només la fan en castellà». Aquí podeu veure la memòria de l'IDISBA del 2023.

Finalment, la denunciant, assenyala que no pot entendre «aquesta deixadesa», i es lamenta de veure com es creen fundacions autonòmiques que no funcionen en la llengua pròpia de les Balears, com fan la resta d’institucions. De res serveix que «la web estigui en català si tota la resta funciona en castellà».