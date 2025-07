Denuncien que el batle de Palma promou l’especulació a Son Busquets amb pisos «de més de 500.000 euros»

El PSOE Palma denuncia que el batle Martínez vulgui promoure habitatge lliure a Son Busquets enlloc de mantenir els 831 habitatges públics a preus molt més reduïts que els que no tenen cap protecció. Per al portaveu del PSOE a l’Ajuntament, Xisco Ducrós, «el Partit Popular allò que vol és que a Son Busquets es construeixin pisos de més de 500.000 euros, quantes persones a Palma es poden permetre comprar en aquest preu? Aquesta ocurrència només suposarà incrementar encara més els preus dels habitatges, és el camí totalment oposat al que necessita la ciutat».

A més, recorden al batle que el planejament actual no permet habitatges lliures a Son Busquets, qualsevol canvi suposaria haver de modificar el Pla General i allargar el procediment durant anys. Per això, el PSOE Palma demana que es «deixi de posar traves i se n’agilitzi la tramitació perquè Son Busquets sigui una realitat quan abans millor».

El portaveu ha afirmat que «el batle està més interessat que els promotors tenguin més beneficis enlloc de en la principal preocupació de la ciutadania, que és l’accés en un habitatge». A més, ha assegurat que «és una altra ocurrència que es suma al pla del batle d’especulació i destrucció dels barris».

«Els socialistes creim que aquestes no són les mesures que necessita la ciutadania, Palma necessita que s’afronti de veritat el problema i, per exemple, es limitin els preus dels lloguers. Poden declarar Palma com a zona en emergència residencial per especular amb el sòl rústic i no declaren la ciutat com a zona tensionada per abaixar els lloguers», segons Ducrós. El portaveu ha explicat que «el PP i Vox veuen Palma com un pla de negoci, un element per a especular».