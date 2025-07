Més carrega contra el PP per rebutjar mesures urgents d’habitatge mentre l’IBAVI acumula milions sense gastar

Més per Mallorca ha denunciat que el PP hagi rebutjat les esmenes encaminades a donar una resposta urgent al drama de l’habitatge que havien proposat els ecosobiranistes. En particular, des del grup parlamentari de Més per Mallorca s’havia proposat la conversió de les ajudes al lloguer en una deducció del 50% dels lloguers fins a 3000 euros l’any per a rendes inferiors als 33.000, de forma que sigui automàtica per a tots els qui hi tenen dret, s’eviti una càrrega administrativa innecessària i no tributi a efectes d’IRPF, com succeeix amb les ajudes actuals.

«El sistema d’ajudes actuals està completament esgotat: pels ciutadans arriba tard, a poca gent i a damunt computa per l’IRPF. A més a més, per l’administració suposa una càrrega administrativa enorme. Proposam reconvertir-lo en una deducció fiscal de fins a 3000 euros l’any per llogaters amb rendes inferiors a 33.000 euros, de forma que millori directament la seva capacitat econòmica i es garanteixi que arriba a tothom», ha assegurat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. Per altra banda, el partit ecosobiranista també ha proposat invertir 600.000 euros en la creació d’una Oficina d’Acompanyament Ciutadà davant d’abusos en matèria d’habitatge. «De cada vegada són més els ciutadans que pateixen de pujades de lloguers abusives i que no poden pagar l’assessorament jurídic per fer valer els seus drets, amb aquestes oficines es podria resoldre», ha indicat Rosa. Els ecosobiranistes consideren que aquestes oficines es podrien crear de forma àgil perquè, com recorden, la Llei d’Habitatge permet que s’articulin a través d’entitats de dret públic com el Col·legi d’Advocats. «L’IBAVI acabarà l’any com a mínim amb 13,6 M€ de romanent mentre els ciutadans no poden pagar el lloguer ni tenen a qui demanar ajuda: aquests doblers s’han de destinar a donar una resposta urgent al drama de l’habitatge, no a guardar-los a un calaix», ha conclòs el diputat de Més per Mallorca.