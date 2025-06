Les Illes Balears acumulen més de 12.500 sol·licituds al registre de lloguers de curta durada

Les Illes Balears acumulen 12.549 sol·licituds per a l'obtenció del número de registre del lloguer, que passarà a ser obligatori a partir d'aquest dimarts.

Segons ha informat la Delegació del Govern espanyol a les Balears en un comunicat, l'arxipèlag és la cinquena comunitat autònoma on més lloguers turístics han presentat la sol·licitud.

A les Illes, aquests suposen 11.654 de les sol·licituds totals, és a dir, el 92,87%. D'aquestes, el 6.856 ja estan actives, 3.812 ho estan de forma provisional i 986 han estat revocades.

De les 12.549 sol·licituds totals, 6.831 s'han fet aquest darrer mes de juny.

Dades estatals

A nivell estatal han estat un total de 215.438 allotjaments de curta durada han sol·licitat el número de registre del lloguer des que es va obrir el procés el passat 2 de gener.

Segons ha indicat el Ministeri d'Habitatge, 94.209 sol·licituds s'han activat de manera definitiva, 102.732 ho estan provisionalment -encara pendents de verificar pel Col·legi de Registradors, que té un termini de 15 dies per a fer-ho- i 15.575 han estat revocades.

Aquest codi és obligatori a partir d'aquest dimarts per a poder operar en plataformes en línia transaccionals amb lloguers turístics o de temporada, diferenciant si ho són per habitacions o per habitatge complet, entre altres allotjaments de curta durada i que comportin una remuneració econòmica.