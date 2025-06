II Congrés de la Societat Civil: cap a un full de ruta concret per l’habitatge assequible

El proper 20 de juny, l’Estudi General Lul·lià de Palma acollirà el II Congrés de la Societat Civil sobre Habitatge, convocat pel Fòrum de la Societat Civil. Una trobada que reivindica el dret a l’habitatge com a pilar essencial per a una societat justa i cohesionada. Aquest dimarts s’ha publicat el programa complet de la jornada i representants del Fòrum han instal·lat una taula informativa a la plaça Major de Palma.

«L’habitatge és avui una qüestió clau per al futur de les Illes Balears. I el Congrés vol ser un espai de propostes, diàleg i reconeixement de la feina feta des de la societat civil, els col·lectius socials i el coneixement tècnic acumulat per desenes d’entitats que treballen per garantir el dret a un habitatge digne», han explicat.

El Congrés vol alertar també que la necessitat real d’habitatge «no pot continuar sent utilitzada com a excusa per repetir els errors de sempre: decisions opaques, impactes ambientals irreversibles, desregulació en benefici d’uns pocs i operacions urbanístiques que passen per damunt de l’interès general. Cal un nou rumb».

Un dels punts centrals del debat serà la definició del que s’entén per habitatge assequible: «perquè tot el que avui s’està promovent com a solució, en realitat no ho és per a la gran majoria de la població. Ni en compra ni en lloguer. I això exigeix una resposta valenta, estructural i arrelada al territori, i un pacte social entre institucions, promotors, propietaris, entitats i ciutadania en general».

El Congrés també donarà forma definitiva al document 'L’habitatge que volem', una proposta tècnica i operativa que conté mesures concretes, propostes legislatives, fiscals i urbanístiques orientades a garantir el dret a l’habitatge.

El document planteja un conjunt de propostes estructurades en sis eixos estratègics: increment del parc d’habitatge públic fins a un 10% del total l’any 2040, mesures contra l’exclusió residencial, desmercantilització de l'habitatge, governança robusta i fiscalitat justa, agilització de llicències urbanístiques, i accions urgents a curt termini. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de bancs públics de sòl i habitatge, la reconversió d’hotels obsolets en habitatges socials, el control efectiu dels preus de lloguer en zones tensionades, i la implantació d’un pacte d’Estat amb participació de la societat civil per coordinar esforços i recursos.

Aquest document ja ha estat publicat i sotmès a una primera ronda d’esmenes, i el Congrés servirà per a consolidar una versió definitiva àmpliament consensuada.

Un programa per al debat i el consens

La jornada començarà a les 8.30 h amb les acreditacions i serà inaugurada per Josep Benedicto, president del Fòrum de la Societat Civil i el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, conseller d’Habitatge.

El programa inclou: