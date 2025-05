Els grans tenidors de les Balears tenen 461 habitatges buits

El Govern té constància de l'existència d'un total de 461 immobles a les Balears que serien propietat de grans tenidors i estarien buits actualment.

Així ho ha confirmat aquest dimecres el director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés, durant la seva compareixença a la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua del Parlament.

Durant la primera intervenció, el representant del Govern ha detallat que el pla de xoc d'habitatge, promogut per l'Executiu, hauria servit per a planificar 5.000 habitatges «a preus assequibles per al resident». En aquest pla s'hi inclou la Llei d'Emergència, les promocions públiques de l'Ibavi, el programa 'Construir per llogar' o el programa 'Lloguer Segur'.

D'altra banda, ha afirmat que s'ha millorat el ritme de concessió d'ajudes de rehabilitació energètica d'habitatges i edificis, ja que de només un milió d'euros concedit s'ha augmentat a més de 23 milions, amb més de 5.600 habitatges que s'han beneficiat d'aquests ajuts amb fons europeus.

També ha explicat els avenços en la creació i la implantació de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que farà una enquesta per a esbrinar les necessitats d'habitatge i en el darrer trimestre de l'any es publicaran les dades a internet.