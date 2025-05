Denuncien que el PP de Prohens vol afavorir les segones residències i convertir les Illes en una franquícia

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha criticat les polítiques en habitatge del Partit Popular que no vol posar en marxa la limitació de preus del lloguer, com una mesura de xoc i a partir d’aquí, fer un altre tipus de mesures que afavoreixin més accés a l’habitatge per a la població resident.

«El PP de Prohens va cap al preu lliure, i quan es fa habitatge de preu limitat, vol que superi els 300.000 euros; és el que tant el cerquen el batle de Palma i el conseller d’habitatge del Govern de Prohens. I mentrestant, intenta afavorir que hi continuï havent segones residències i convertir-nos en una franquícia. Això és obvi que està succeint. S’està afavorint que això sigui una segona residència permanent», denuncia Negueruela. Un altre exemple d’aquesta manera de franquiciar és l’esdeveniment programat al castell de Bellver: «Ara veurem com Louis Vuitton lloga el castell de Bellver. A algú li sorprèn la política del PP? De la mateixa forma que es fa amb el castell de Bellver, es fa amb la residència i s’està afavorint que això sigui una segona residència permanent», ha expressat Negueruela. D’altra banda, el portaveu també ha criticat durament la manca de gestió d’aquest Govern, que «continua sense actuar, en una comunitat autònoma que té ja greus dèficits, i on les mesures que posen en marxa PP i Vox no estan funcionant ni serveixen per a arreglar els problemes reals en matèria turística ni d’habitatge».