Unides Podem anuncia una proposició de llei per a «fer front i erradicar el sensellarisme» a les Balears

La parlamentària per Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa per a anunciar que la seva formació presentarà els pròxims dies una proposició de llei per a «fer front i erradicar el sensellarisme». Entre els trets de la qual destaca «posar-se en la pell de les persones que viuen al carrer».

Una proposta que consideren arriba en un moment «idoni» perquè «ara mateix i des de fa ja dos anys govern del Partit Popular destaca perquè d’ençà que governa«tot està anant a pitjor», explica la diputada. Gómez cita com a exemple el tema de l’habitatge: «Cada setmana apugen els preus, la desproporció entre renda disponible i preus de lloguer està disparadíssima, amb famílies que ja estan pagant el 60% de la seva renda disponible, havent de triar entre necessitats». «El fracàs estrepitós en habitatge té conseqüències molt visuals», incideix la diputada fent esment de com «de sobte» a les Balears «hi ha barris de xaboles i barraques, barris de caravanes, infrahabitatge i pisos pastera més que mai» Unides Podem insisteix que el problema de l’habitatge ja no es poden considerar un «problema social, que afecta col·lectius desafavorits i que fins ara eren minoritaris». No obstant això, «les Balears estan tan desbordades que els col·lectius minoritaris comencen a ser més nombrosos». ha exposat Gómez, qui ha insistit a dir que «el tema dels preus és un problema del mercat immobiliari, que no social».