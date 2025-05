Més per Menorca trasllada a Europa la necessitat de prioritzar els residents en la compra d’un habitatge

Una delegació de Més per Menorca, integrada pel coordinador general, Esteve Barceló, i la delegada del partit dins l’ALE, Emma Navarro, han participat aquest cap de setmana en l’assemblea general de l’Aliança Lliure Europea, celebrada a Nantes (França). Els menorquinistes han aprofitat la trobada per a presentar la proposta de llei que limita l’adquisició d’habitatges per part de grans inversors estrangers en territoris amb una alta pressió turística, com és el cas de Menorca, i afavoreix que els habitatges quedin en mans dels residents.

La iniciativa ha tengut una molt bona acollida per part de diverses forces polítiques d’arreu d’Europa, especialment d’aquells territoris que pateixen una severa turistificació i on l’especulació immobiliària derivada de la compra massiva de propietats per part d’estrangers amb gran capacitat adquisitiva està expulsant els residents del mercat de l’habitatge. «Molts territoris europeus es troben atrapats en una dinàmica que afavoreix l’acumulació de propietats en mans de grans capitals estrangers, mentre que les famílies locals no poden permetre’s un habitatge digne. És urgent posar el dret a l’habitatge per davant dels interessos especulatius», ha declarat Esteve Barceló. El coordinador menorquinista explica que amb aquesta proposta «volem que Europa escolti les veus dels territoris insulars i d’altres zones molt afectades pel turisme massiu, no podem continuar permetent que la nostra gent hagi de partir de casa seva perquè no pot competir amb els preus del mercat internacional». Des de Més per Menorca alerten que es tracta d’un problema estructural i creixent que posa en risc el futur social i econòmic dels territoris afectats, i defensen que cal actuar de manera coordinada a escala europea per protegir el dret a l’habitatge de la població local. La proposta legislativa menorquina ja està en procés de traducció a diferents idiomes per tal que pugui ser presentada i debatuda en diversos parlaments i fòrums institucionals europeus. Segons la formació menorquinista, traslladar aquest debat al si de la Unió Europea és una gran oportunitat per donar veu a les problemàtiques que viuen els ciutadans de zones fortament turistificades, com les illes i altres territoris costaners, i perquè Europa prengui consciència de la necessitat d’establir mesures que prioritzin l’accés a l’habitatge per part dels residents.