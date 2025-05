Demanen set anys de presó per a un propietari per desnonar un llogater a Palma, robar-li i traficar amb drogues

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma celebra aquest dijous la vista prèvia del judici contra un home a qui se li sol·liciten més de set anys de presó per, presumptament, fer fora un inquilí amb amenaces, robar-li prop de 3.000 euros i guardar a la seva habitació diverses quantitats de droga per a vendre-la.

D'acord amb l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els fets varen tenir lloc el novembre del 2021 quan el propietari de l'immoble, sense antecedents penals, tenia una habitació llogada a un altre home.

El propietari hauria aprofitat que l'arrendatari va sortir a treballar un dia per a trencar el pany de la porta de l'habitació, accedir al seu interior, treure les pertinences de l'home i apoderar-se de 2.750 euros que tenia en una motxilla i una guardiola.

Quan l'inquilí va tornar a casa, l'acusat li va dir que tenia 10 minuts per a marxar, li va demanar que no telefonàs a la policia i el va amenaçar de mort. Tot i això, la policia es va personar a l'habitatge i el propietari va reiterar les amenaces.

Els agents varen procedir a detenir-lo i li varen intervenir prop de 2.400 euros, que havia robat al seu inquilí. L'acusat va donar permís per a registrar la casa i a la seva habitació es varen trobar més d'un quilo de ketamina i al voltant de 140 grams de cànnabis.

D'aquesta manera, el Ministeri Públic requereix tres anys de presó per possible delicte de robatori, un any per amenaces i tres anys i tres mesos per anar contra la salut pública.

Alhora, se li demanen multes de més de 3.200 euros pel delicte de coaccions i 1.500 euros pel delicte contra la salut pública. També ha de reposar els gairebé 400 euros que faltaven dels doblers robats al moment del seu arrest i una quantitat a determinar pels darrers danys.